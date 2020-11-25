В Пензе пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом Медицина

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдут в Пензе в конце ноября и начале декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на 27 ноября запланирован прямой эфир на страницах областного центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В ходе него на вопросы интернет-пользователей ответит заведующая лечебным отделом центра профилактики и борьбы со СПИД пензенского областного клинического центра СВМП, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения региона Инна Чарыкова.

Кроме того, 26 и 28 ноября активисты движения «Волонтеры-медики» проведут интерактивные лекции с викторинами для студентов колледжей — социально-педагогического и транспортных технологий.

1 декабря сотрудники благотворительного фонда «Семья и здоровье» и волонтеры намерены передать подарки ВИЧ-инфицированным детям в рамках акции «Улыбка ребенка».

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, по состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе проживают 4 тыс. 84 ВИЧ-инфицированных человека. Однако это данные без учета лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, а также проживающих в городе Заречном.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 264 новых случая ВИЧ-инфекции, за аналогичный период 2019-го их насчитывалось 323.

Заболеваемость составила 21,1 на 100 тыс. населения, год назад показатель составлял 25,5 на 100 тыс. населения.