Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Пензенском районе Медицина

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. 158 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, четыре — в Заречном, еще два — в Пензенском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 26 ноября.

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«Детей среди новых пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 477 человек, сняты с него 47 тыс. 818.

В сообщении уточняется, что всего в регионе проведено 481 тыс. 116 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 34,28%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 19 тыс. 566 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 15 тыс. 990 пациентов. Зарегистрирован 231 летальный исход.