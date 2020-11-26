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В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, выписаны 379 человек

11:02 | 26.11.2020 | Медицина

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 379 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 четверга, 26 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, выписаны 379 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 566 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 15 тыс. 990.

Умер 231 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 2 млн. 187 тыс. 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 487 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 685 тыс. 492 пациента, из них 25 тыс. 73 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 38 тыс. 62, за сутки зарегистрировано 524 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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