В Пензенской области организовано 11 амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19 Медицина

Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. Амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 организованы в Пензенской области на базе 11 медицинских учреждений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем уточняется, что они начали действовать в поликлиниках №2 и №14 ГБУЗ «Городская поликлиника», частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина», больнице №4, областной больнице имени Н.Н. Бурденко, туберкулезной больнице, госпитале для ветеранов войн, а также в межрайонных больницах в Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске, где функционируют КТ-площадки для дифференциальной диагностики пневмоний.

«Амбулаторные центры для диагностики и лечения COVID-19 предполагают проведение комплекса медицинских услуг, то есть пациент после проведения ему КТ-исследования сразу же будет проконсультирован врачом-терапевтом для определения дальнейшей тактики лечения или коррекции имеющегося. Это может быть продолжение лечения на дому либо госпитализация в специализированный стационар», — отмечается в тексте.

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30 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, которым внесены изменения в приказ ведомства №198н от 19 марта 2020 года «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19».

Согласно тексту документа, регионам рекомендовано организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 и предусмотреть их оснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов, медработников, а также для перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов.

Работу таких центров рекомендовано обеспечить в круглосуточном режиме в отдельно стоящих зданиях. Предполагается поступление в них пациентов по направлениям медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, либо доставление выездной бригадой скорой помощи.

У лиц, не имеющих результатов теста на коронавирус, должен осуществляться забор биоматериала для лабораторного исследования на наличие COVID-19.

В случае если клинико-рентгенологический диагноз новой коронавирусной инфекции установлен у пациента в центре впервые и он продолжит лечение амбулаторно, оформляется согласие на оказание медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции. После этого пациент доставляется к месту жительства транспортом центра.

При наличии показаний к госпитализации утвержденный порядок предусматривает вызов бригады скорой помощи, которая осуществляет эвакуацию больного.