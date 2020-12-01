Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 1 декабря.

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В нем уточняется, что 77 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 35 — в Пензенском районе, 13 — в Мокшанском, девять — в Нижнеломовском, восемь — в Земетчинском, шесть — в Иссинском, по три — в городе Заречном и Малосердобинском районе, по два — в Лопатинском, Шемышейском и Каменском, по одному — в Лунинском, Бессоновском и Шемышейском.

Из текста следует, что среди 163 заразившихся коронавирусом есть семеро детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 403 человека, сняты с наблюдения 49 тыс. 179», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что в регионе проведено 496 тыс. 690 исследований на COVID-19, охват населения тестированием на коронавирус составил 35,39%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 20 тыс. 384 случая заражения коронавирусом. Выписаны 17 тыс. 529 пациентов. Зарегистрировано 243 летальных исхода.