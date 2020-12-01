В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, выписаны 88 человек Медицина

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 88 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 1 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 20 тыс. 384 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 17 тыс. 529.

Умерли 243 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 322 тыс. 56 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 402 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 803 тыс. 467 пациентов, из них 24 тыс. 763 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 40 тыс. 464, за сутки зарегистрировано 569 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

