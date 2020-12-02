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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей

14:08 | 02.12.2020 | Медицина

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 167 человек, в том числе у 22 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в среду, 2 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 66 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, по 22 — в Нижнеломовском и Башмаковском районах, 20 — в Пензенском, восемь — в Сердобском, семь — в городе Заречном, пять — в Мокшанском районе, четыре — в Бессоновском, три — в Земетчинском, по два — в Лунинском и Кузнецком, по одному — в Никольском, Иссинском, Городищенском, Наровчатском, Шемышейском и Вадинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 392 человека, сняты с наблюдения 49 тыс. 754», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 500 тыс. 702 исследования на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 35,68%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 20 тыс. 551 случай заражения коронавирусом. Выписаны 17 тыс. 621 пациент. Зарегистрировано 246 летальных исходов.

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