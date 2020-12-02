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В Пензенской области за сутки подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом

10:50 | 02.12.2020 | Медицина

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. 167 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 среды, 2 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено более 20 тыс. 550 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 17 тыс. 621.

Умерли 246 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 347 тыс. 401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 345 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 830 тыс. 349 пациентов, из них 26 тыс. 882 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 41 тыс. 53, за сутки зарегистрировано 589 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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