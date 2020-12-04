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В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 98 человек

11:38 | 04.12.2020 | Медицина

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. 173 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 98 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 4 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 98 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 20 тыс. 895 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 17 тыс. 814.

Умер 251 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 402 тыс. 949 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 403 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 888 тыс. 752 пациента, из них 28 тыс. 901 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 42 тыс. 176, за сутки зарегистрировано 569 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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