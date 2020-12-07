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«Фармация» обеспечит доставку в Пензу вакцины от коронавируса и ее хранение

13:17 | 07.12.2020 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Фармация» обеспечит доставку в Пензу вакцины от коронавируса «Спутник V» и ее последующее хранение. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

«Фармация» обеспечит доставку в Пензу вакцины от коронавируса и ее хранение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Достигнута] договоренность с «Фармацией», которая имеет производственные мощности для доставки этой вакцины из Москвы в Пензу и хранения», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин добавил, что вакцина будет храниться на складе «Фармации» при температуре -18°С и по заявкам учреждений здравоохранения автотранспортом компании доставляться в восемь пунктов.

«Четыре пункта организовано в городе Пензе и четыре пункта — в межрайонных больницах», — уточнил глава регионального Минздрава.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на текущей неделе в Пензенскую область должно поступить более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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