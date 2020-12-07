В Пензе за сутки подтверждено 152 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. 152 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, шесть — в Сердобском районе, пять — в городе Заречном, четыре — в Пензенском районе, по два — в Сосновоборском и Кузнецком, по одному — в Лунинском, Нижнеломовском, Мокшанском, Колышлейском и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 7 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что среди 176 заразившихся есть девять детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 743 человека, сняты с наблюдения 51 тыс. 290», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в регионе проведено 516 тыс. 758 исследований на COVID-19, охват населения тестированием на коронавирус составил 36,84%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 21 тыс. 437 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 117 пациентов. Зарегистрировано 258 летальных исходов.