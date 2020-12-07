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В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписаны 103 человека

13:20 | 07.12.2020 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. 176 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 103 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 понедельника, 7 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписаны 103 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 21 тыс. 437 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 117.

Умерли 258 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 488 тыс. 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 142 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 956 тыс. 588 пациентов, из них 18 тыс. 850 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 43 тыс. 597, за сутки зарегистрировано 456 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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