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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 15 районах

15:33 | 08.12.2020 | Медицина

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 15 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 8 декабря.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 15 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 91 факт инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 18 — в Земетчинском районе, по 14 — в Пензенском и Сердобском, 10 — в Нижнеломовском, шесть — в городе Заречном, по четыре — в Башмаковском и Шемышейском, по три — в Колышлейском, Вадинском и Лунинском, два — в Мокшанском, по одному — в Наровчатском, Сосновоборском, Бессоновском, Кузнецком и Каменском.

Из текста следует, что среди 177 заразившихся есть трое детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 788 человек, сняты с наблюдения 51 тыс. 598», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что всего в регионе проведено 520 тыс. 759 исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 37,13%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 21 тыс. 614 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 229 пациентов. Зарегистрирован 261 летальный исход.

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