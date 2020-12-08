В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом, выписаны 112 человек Медицина

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. 177 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 8 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 21 тыс. 614 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 229.

Умер 261 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 515 тыс. 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 97 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 981 тыс. 526 пациентов, из них 24 тыс. 938 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 44 тыс. 159, за сутки зарегистрировано 562 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

