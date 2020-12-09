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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 35 детей

13:57 | 09.12.2020 | Медицина

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 184 человек, в том числе у 35 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в среду, 9 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 35 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 106 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 17 — в Пензенском районе, 11 — в Башмаковском, 10 — в Сердобском, по семь — в Шемышейском и Никольском, по пять — в городе Заречном, Бессоновском и Городищенском районах, по три — в Тамалинском и Белинском, два — в Сосновоборском, по одному — в Лунинском, Пачелмском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 840 человек, сняты с наблюдения 51 тыс. 900», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что всего в регионе проведено 525 тыс. 140 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 37,45%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 21 тыс. 798 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 347 пациентов. Зарегистрировано 264 летальных исхода.

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