В Пензенской области за сутки подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, выписаны 118 человек Медицина

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. 184 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 118 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 среды, 9 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 21 тыс. 798 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 347.

Умерли 264 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 541 тыс. 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 190 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 7 тыс. 792 пациента, из них 26 тыс. 266 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 44 тыс. 718, за сутки зарегистрировано 559 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

