EN
16:50:33 Среда, 9 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, выписаны 118 человек

11:55 | 09.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. 184 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 118 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 среды, 9 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, выписаны 118 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 21 тыс. 798 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 347.

Умерли 264 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 541 тыс. 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 190 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 7 тыс. 792 пациента, из них 26 тыс. 266 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 44 тыс. 718, за сутки зарегистрировано 559 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев оценил ход строительства цирка в Пензе В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 35 детей
В Пензе почтили память героев Суд взыскал 80 тыс. рублей с жителя Пензенской области за гибель двух косуль
Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества Павел Меньшов возглавил сердобский межрайонный отдел СУ СКР
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама