В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 44 детей Медицина

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 191 человека, в том числе у 44 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 11 декабря.

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В нем уточняется, что 126 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 13 — в Нижнеломовском районе, девять — в Сердобском, семь — в Бессоновском, по шесть — в Спасском и Башмаковском, по пять — в городе Заречном и Пензенском районе, по три — в Тамалинском, Белинском, Лунинском и Земетчинском, по одному — в Иссинском и Пачелмском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 913 человек, сняты с наблюдения 52 тыс. 554», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что всего в регионе проведено 533 тыс. 312 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 38,05%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 22 тыс. 177 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 579 пациентов. Зарегистрировано 269 летальных исходов.