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В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом, выписаны 117 человек

11:15 | 11.12.2020 | Медицина

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Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. 191 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 117 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 11 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом, выписаны 117 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 177 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 579.

Умерли 269 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 597 тыс. 711 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 585 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 59 тыс. 840 пациентов, из них 26 тыс. 171 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 45 тыс. 893, за сутки зарегистрировано 613 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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