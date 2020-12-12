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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 34 детей

15:58 | 12.12.2020 | Медицина

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 153 взрослых и 34 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в субботу, 12 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 34 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 77 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 33 — в Нижнеломовском районе, 24 — в Мокшанском, 11 — в Сердобском, семь — в Лунинском, шесть — в Иссинском, по пять — в городе Заречном и Никольском районе, четыре — в Тамалинском, три — в Бессоновском, по два — в Пензенском, Кузнецком и Камешкирском, по одному — в Каменском, Пачелмском, Сосновоборском, Городищенском, Спасском и Шемышейском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 22 тыс. 364 случая заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 689 пациентов. Зарегистрирован 271 летальный исход.

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