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В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом, выписаны 110 человек

11:08 | 12.12.2020 | Медицина

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. 187 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 110 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 12 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом, выписаны 110 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 364 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 689.

Умер 271 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 625 тыс. 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 137 человек.

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За весь период в стране выздоровели 2 млн. 85 тыс. 958 пациентов, из них 26 тыс. 118 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 46 тыс. 453, за сутки зарегистрировано 560 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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