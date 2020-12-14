Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах Медицина

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и пяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 14 декабря.

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В нем уточняется, что 136 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 16 — в Лунинском районе, по семь — в Иссинском и Шемышейском, шесть — в Пензенском, пять — в городе Заречном, три — в Бессоновском районе.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 89 человек, сняты с наблюдения 53 тыс. 481», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 541 тыс. 436 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 38,63%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 22 тыс. 727 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 929 пациентов. Зарегистрировано 275 летальных исходов.