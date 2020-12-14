EN
18:59:11 Понедельник, 14 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах

14:20 | 14.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и пяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 14 декабря.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 136 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 16 — в Лунинском районе, по семь — в Иссинском и Шемышейском, шесть — в Пензенском, пять — в городе Заречном, три — в Бессоновском районе.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 89 человек, сняты с наблюдения 53 тыс. 481», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 541 тыс. 436 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 38,63%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 22 тыс. 727 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 929 пациентов. Зарегистрировано 275 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться — Алексей Качан В Пензенской области в 2020 году реализовано 20 социальных контрактов
Коллектив пензенского драмтеатра скорбит в связи с уходом из жизни Наталии Кугель Пензенская область получит федеральные средства на развитие жилищного строительства
В Пензенской области увеличилось количество выданных ипотечных кредитов Вячеслав Космачев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Заксобрания
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама