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В Пензенской области за сутки подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, выписаны 119 человек

11:05 | 14.12.2020 | Медицина

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. 180 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 119 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 14 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, выписаны 119 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 727 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 929.

Умерли 275 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 681 тыс. 256 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 328 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 124 тыс. 797 пациентов, из них 18 тыс. 562 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 47 тыс. 391, за сутки зарегистрировано 450 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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