Ирина Фролова назначена главврачом пензенской областной больницы Медицина

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Заслуженный работник здравоохранения России Ирина Фролова заняла пост главного врача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, который стал вакантным в связи с назначением Вячеслава Космачева заместителем председателя регионального правительства. Соответствующие сведения размещены на сайте учреждения здравоохранения.

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Ирина Фролова, до этого работавшая заместителем главврача по медицинской части, уже представлена коллективу в новом качестве.

Как отметил Вячеслав Космачев, ему очень приятно, что областную больницу возглавил не руководитель извне, а человек, который с этим коллективом «прошел все трудности, все радости».

По его словам, должность заместителя главврача по медицинской части займет Алексей Буланов.