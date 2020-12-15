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Ирина Фролова назначена главврачом пензенской областной больницы

20:47 | 15.12.2020 | Медицина

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Заслуженный работник здравоохранения России Ирина Фролова заняла пост главного врача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, который стал вакантным в связи с назначением Вячеслава Космачева заместителем председателя регионального правительства. Соответствующие сведения размещены на сайте учреждения здравоохранения.

Ирина Фролова назначена главврачом пензенской областной больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ирина Фролова, до этого работавшая заместителем главврача по медицинской части, уже представлена коллективу в новом качестве.

Как отметил Вячеслав Космачев, ему очень приятно, что областную больницу возглавил не руководитель извне, а человек, который с этим коллективом «прошел все трудности, все радости».

По его словам, должность заместителя главврача по медицинской части займет Алексей Буланов.

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