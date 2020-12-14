Вячеслав Космачев приступит к работе в должности зампреда пензенского правительства с 15 декабря Политика

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Вячеслав Космачев приступит к работе в должности заместителя председателя правительства Пензенской области со вторника, 15 декабря.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее распоряжение №218-р/к губернатор Иван Белозерцев подписал 1 декабря.

«Назначить с 15 декабря 2020 года Космачева Вячеслава Владимировича на государственную должность Пензенской области заместителя председателя правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области И.A. Белозерцева. Установить Космачеву B.B. денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, дополнительные выплаты в соответствии с действующим законодательством», — говорится в документе.

30 ноября в ходе расширенного оперативного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о назначении Вячеслава Космачева на пост заместителя председателя регионального правительства. В данной должности он будет курировать работу министерства здравоохранения Пензенской области.