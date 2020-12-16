Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах Медицина

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 16 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, 81 факт инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 22 — в Никольском районе, по 14 — в Мокшанском и Пензенском, по 10 — в Нижнеломовском и Иссинском, девять — в Сердобском, семь — в Земетчинском, по пять — в городе Заречном и Шемышейском районе, три — в Бессоновском, по два — в Спасском, Лунинском и Сосновоборском, по одному — в Башмаковском и Каменском.

Из текста следует, что среди 188 заразившихся есть пятеро детей.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 248 человек, сняты с наблюдения 54 тыс. 73», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что всего в регионе проведено 549,9 тыс. исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 39,25%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 23 тыс. 97 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 164 пациента. Зарегистрировано 280 летальных исходов.