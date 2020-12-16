В Пензенской области за сутки подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, выписаны 123 человека Медицина

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. 188 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 123 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 16 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 23 тыс. 97 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 164.

Умерли 280 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 734 тыс. 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 509 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 176 тыс. 100 пациентов, из них 26 тыс. 490 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 48 тыс. 564, за сутки зарегистрировано 596 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

