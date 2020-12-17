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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 50 детей

14:14 | 17.12.2020 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 193 человек, в том числе у 50 детей в возрасте от восьми месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 17 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 50 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 113 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 26 — в Пензенском районе, 25 — в Никольском, шесть — в Иссинском, пять — в Сердобском, по три — в городе Заречном и Бессоновском районе, по два — в Сосновоборском, Лунинском, Белинском, по одному — в Тамалинском, Колышлейском, Шемышейском, Кузнецком, Каменском и Пачелмском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 246 человек, сняты с наблюдения 54 тыс. 447», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что в регионе проведено 554 тыс. 627 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 39,25%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 23 тыс. 290 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 285 пациентов. Зарегистрировано 283 летальных исхода.

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