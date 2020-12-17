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В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 121 человек

11:18 | 17.12.2020 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. 193 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 121 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 17 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 121 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 23 тыс. 290 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 285.

Умерли 283 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 762 тыс. 668 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 214 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 202 тыс. 540 пациентов, из них 26 тыс. 440 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 49 тыс. 151, за сутки зарегистрировано 587 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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