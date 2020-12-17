Савельев возглавил врачебно-физкультурный диспансер, Гудошников — онкодиспансер Медицина

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Валерий Савельев занял должность главного врача пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера, Вячеслав Гудошников возглавил онкологический диспансер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что соответствующие приказы подписал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, при этом назначения произведены в порядке ротации кадров.

В Минздраве пояснили, что Валерий Савельев и Вячеслав Гудошников приступили к исполнению своих обязанностей 17 декабря, оба уже представлены коллективам в новых должностях.

Валерий Савельев в разные годы работал заместителем главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, главврачом психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, занимал должность главы города Пензы. С 4 августа 2018 года возглавлял пензенский онкологический диспансер.

Вячеслав Гудошников до назначения главным врачом был заведующим хирургическим отделением №2 пензенского онкологического диспансера.