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Савельев возглавил врачебно-физкультурный диспансер, Гудошников — онкодиспансер

16:55 | 17.12.2020 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Валерий Савельев занял должность главного врача пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера, Вячеслав Гудошников возглавил онкологический диспансер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Савельев возглавил врачебно-физкультурный диспансер, Гудошников — онкодиспансер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что соответствующие приказы подписал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, при этом назначения произведены в порядке ротации кадров.

В Минздраве пояснили, что Валерий Савельев и Вячеслав Гудошников приступили к исполнению своих обязанностей 17 декабря, оба уже представлены коллективам в новых должностях.

Валерий Савельев в разные годы работал заместителем главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, главврачом психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, занимал должность главы города Пензы. С 4 августа 2018 года возглавлял пензенский онкологический диспансер.

Вячеслав Гудошников до назначения главным врачом был заведующим хирургическим отделением №2 пензенского онкологического диспансера.

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