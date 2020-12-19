В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 45 детей Медицина

Пенза, 19 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 194 человек, в том числе у 45 детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 19 декабря.

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В нем уточняется, что наибольшее количество фактов инфицирования COVID-19 — 128 — зарегистрировано в Пензе.

В сообщении добавляется, что еще 29 случаев заражения коронавирусом выявлено в Башмаковском районе, 10 — в Сердобском, пять — в Иссинском, по четыре — в городе Заречном и Тамалинском районе, по три — в Нижнеломовском и Каменском, по два — в Пензенском, Колышлейском и Лунинском, по одному — в Шемышейском и Мокшанском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 23 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 516 пациентов. Зарегистрировано 289 летальных исходов.