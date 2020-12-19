В Пензенской области за сутки подтверждено 194 случая заражения коронавирусом, выписаны 120 человек Медицина

Пенза, 19 декабря 2020. PenzaNews. 194 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 120 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 субботы, 19 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 23 тыс. 679 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 516.

Умерли 289 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

Читайте также

В Пензенской области прививку от коронавируса получили 185 человек

В России зафиксировано 2 млн. 819 тыс. 429 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 209 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 254 тыс. 742 пациента, из них 26 тыс. 109 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 50 тыс. 347, за сутки зарегистрировано 585 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

