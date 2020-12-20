В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у семерых детей Медицина

Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 189 человек, среди которых семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 20 декабря.

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В нем уточняется, что максимальное число новых случаев инфицирования COVID-19 — 113 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что 18 случаев заражения лабораторно подтверждено в Нижнеломовском районе, 17 — в Белинском, 15 — в Иссинском, шесть — в городе Заречном, по пять — в Земетчинском и Башмаковском районах, по два — в Пензенском, Пачелмском и Бессоновском, по одному — в Спасском, Кузнецком, Шемышейском и Бековском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 23 тыс. 868 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 633 пациента. Зарегистрирован 291 летальный исход.