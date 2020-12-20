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В Пензенской области за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом, выписаны 117 человек

11:17 | 20.12.2020 | Медицина

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Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. 189 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 117 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 воскресенья, 20 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом, выписаны 117 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 23 тыс. 868 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 633.

Умер 291 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 848 тыс. 377 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 948 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 275 тыс. 657 пациентов, из них 20 тыс. 915 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 50 тыс. 858, за сутки зарегистрировано 511 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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