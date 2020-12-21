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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка

13:35 | 21.12.2020 | Медицина

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 190 человек, включая 21 ребенка в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 21 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что 85 новых фактов заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 16 — в Земетчинском районе, 15 — в Пензенском, 13 — в Башмаковском, по 10 — в Сердобском, Лунинском и Никольском, шесть — в Бессоновском, пять — в городе Заречном, по четыре — в Пачелмском, Иссинском и Неверкинском районах, по два — в Каменском и Шемышейском, по одному — в Белинском, Нижнеломовском, Сосновоборском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 282 человека, сняты с наблюдения 55 тыс. 953», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что всего в регионе проведено 568 тыс. 665 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 39,91%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 58 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 736 пациентов. Зарегистрировано 293 летальных исхода.

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