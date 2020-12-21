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В Пензенской области за сутки подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, выписаны 103 человека

11:20 | 21.12.2020 | Медицина

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. 190 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 103 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 21 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, выписаны 103 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 58 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 736.

Умерли 293 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 877 тыс. 727 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 350 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 295 тыс. 362 пациента, из них 19 тыс. 705 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 51 тыс. 351, за сутки зарегистрировано 493 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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