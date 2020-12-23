В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей Медицина

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 198 человек, среди которых 18 детей в возрасте от одного месяца до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 23 декабря.

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В нем уточняется, что 142 новых факта заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 17 — в Пензенском районе, 10 — в Шемышейском, девять — в Бессоновском, семь — в Иссинском, пять — в городе Заречном, по два — в Мокшанском и Лунинском районах, по одному — в Каменском, Башмаковском, Спасском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 392 человека, сняты с наблюдения 56 тыс. 666», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 576 тыс. 506 исследований на COVID-19, суммарный охват населения Пензенской области тестированием на коронавирус составил 41,21%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 451 случай заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 989 пациентов. Зарегистрировано 298 летальных исходов.