В Пензенской области за сутки подтверждено 198 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. 198 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 129 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 23 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 451 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 989.

Умерли 298 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 933 тыс. 753 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 250 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 343 тыс. 967 пациентов, из них 24 тыс. 447 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 52 тыс. 461, за сутки зарегистрировано 549 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

