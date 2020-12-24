Страдающий диабетом пенсионер получил лекарства после вмешательства прокуратуры Медицина

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. 67-летний житель Лопатинского района Пензенской области, страдающий сахарным диабетом, получил полагающиеся ему лекарства после вмешательства прокуратуры.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки, проведенной по обращению пациента, было установлено, что он стоит на учете в ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» у врача-терапевта с диагнозом «Сахарный диабет второго типа».

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«Указанная категория граждан входит в законодательно установленный перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в начале сентября 2020 года мужчина обратился к лечащему врачу с целью получения препаратов, которые он принимает на постоянной основе, однако на протяжении двух месяцев пациент не был обеспечен лекарствами.

«По результатам проверки главному врачу учреждения прокурор района внес представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Заявитель обеспечен лекарственными препаратами», — подчеркнули в пресс-службе.