В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей Медицина

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 203 человек, в том числе у 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 24 декабря.

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В нем уточняется, что 104 факта заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 26 — в Нижнеломовском районе, 19 — в Кузнецком, 10 — в Пензенском, восемь — в Белинском, шесть — в Лопатинском, пять — в Неверкинском, четыре — в городе Заречном и Тамалинском районе, по три — в Наровчатском и Бековском, по два — в Бессоновском, Каменском и Городищенском, по одному — в Мокшанском, Никольском, Вадинском, Шемышейском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 466 человек, сняты с наблюдения 57 тыс. 31», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 581 тыс. 155 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 41,55%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 654 случая заражения коронавирусом. Выписаны 20 тыс. 103 пациента. Зарегистрирован 301 летальный исход.