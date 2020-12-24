EN
22:10:21 Четверг, 24 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей

17:18 | 24.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 203 человек, в том числе у 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 24 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 104 факта заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 26 — в Нижнеломовском районе, 19 — в Кузнецком, 10 — в Пензенском, восемь — в Белинском, шесть — в Лопатинском, пять — в Неверкинском, четыре — в городе Заречном и Тамалинском районе, по три — в Наровчатском и Бековском, по два — в Бессоновском, Каменском и Городищенском, по одному — в Мокшанском, Никольском, Вадинском, Шемышейском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 466 человек, сняты с наблюдения 57 тыс. 31», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 581 тыс. 155 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 41,55%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 654 случая заражения коронавирусом. Выписаны 20 тыс. 103 пациента. Зарегистрирован 301 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
Коллектив «Термодома» удостоен благодарственного письма губернатора Гришаев озвучил достигнутые результаты в сфере жилищного строительства и планы на 2021 год
В Лопатино экс-чиновница осуждена за мошенничество в отношении вдовы участника войны Страдающий диабетом пенсионер получил лекарства после вмешательства прокуратуры
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого под Пензой Жительница Пензы, ударившая отца ножом в спину, получила условный срок
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама