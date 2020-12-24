В Пензенской области зарегистрировано 203 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. 203 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 24 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 654 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 103.

Умер 301 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 963 тыс. 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 935 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 370 тыс. 857 пациентов, из них 26 тыс. 890 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 53 тыс. 96, за сутки зарегистрировано 635 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

