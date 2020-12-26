В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 42 детей Медицина

Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 199 человек, среди которых 42 ребенка в возрасте от двух до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 26 декабря.

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Из текста следует, что максимальное число новых случаев заражения COVID-19 — 87 — зарегистрировано в Пензе.

В сообщении добавляется, что еще 24 факта инфицирования коронавирусом зафиксировано в Башмаковском районе, по 15 — в Сердобском, Бессоновском и Никольском, семь — в Мокшанском, по пять — в городе Заречном и Нижнеломовском районе, по четыре — в Пензенском, Земетчинском и Сосновоборском, три — в Шемышейском, по два — в Колышлейском, Кузнецком, Белинском и Каменском, по одному — в Бековском, Иссинском и Тамалинском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 25 тыс. 53 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 20 тыс. 345. Зарегистрировано 306 летальных исходов.