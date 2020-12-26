В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 26 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 53 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 345.

Умерли 306 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 21 тыс. 964 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 258 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 426 тыс. 439 пациентов, из них 28 тыс. 185 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 54 тыс. 226, за сутки зарегистрировано 567 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

