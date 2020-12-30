Охват населения Пензенской области тестированием на COVID-19 превысил 43% Медицина

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Суммарный охват населения Пензенской области тестированием на COVID-19 достиг 43,05%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 30 декабря.

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В нем уточняется, что в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области и лечебной сети обследованы 117 тыс. 909 и 444 тыс. 146 человек соответственно, всего проведено 602 тыс. 180 исследований.

Из текста следует, что за последние сутки подтверждено 202 новых случая заражения коронавирусом.

«Среди пациентов 19 детей от двух месяцев до 17 лет», — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что 182 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, восемь — в Бессоновском районе, четыре — в Тамалинском, три — в Пензенском, два — в городе Заречном, по одному — в Сердобском, Малосердобинском и Бековском районах.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 665 человек, сняты с наблюдения 59 тыс. 246», — уточняется в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 25 тыс. 849 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 20 тыс. 892. Зарегистрировано 316 летальных исходов.