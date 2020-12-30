В Пензенской области зарегистрировано 202 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. 202 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 144 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.45 среды, 30 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 849 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 892.

Умерли 316 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 131 тыс. 550 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 513 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 525 тыс. 418 пациентов, из них 29 тыс. 235 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 56 тыс. 426, за сутки зарегистрировано 599 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

