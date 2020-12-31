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В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом

13:00 | 31.12.2020 | Медицина

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Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. 189 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, шесть — в Заречном, два — в Пензенском районе, по одному — в Бессоновском и Нижнеломовском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 31 декабря.

В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов семеро детей от 2 до 16 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. 678 человек, сняты с него — 59 тыс. 618.

Из сообщения также следует, что всего в регионе проведено 606 тыс. 579 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 43,37%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 26 тыс. 48 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 31. Зарегистрировано 318 летальных исходов.

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