В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 139 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 31 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 48 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 31.

Умерли 318 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 159 тыс. 297 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 747 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 554 тыс. 340 пациентов, из них 28 тыс. 922 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 57 тыс. 19, за сутки зарегистрировано 593 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

