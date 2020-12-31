EN
17:45:37 Четверг, 31 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 | 31.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 139 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 31 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 48 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 31.

Умерли 318 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

Читайте также

В Пензенской области открыта предварительная запись на вакцинацию от коронавируса

В России зафиксировано 3 млн. 159 тыс. 297 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 747 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 554 тыс. 340 пациентов, из них 28 тыс. 922 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 57 тыс. 19, за сутки зарегистрировано 593 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом В Пензе задержаны двое мужчин, прятавших наркотики в тайниках
В Пензе планируется выделить субсидию на развитие велосипедного спорта Страховые пенсии почти 406 тыс. неработающих пензенских пенсионеров будут проиндексированы
Кузнечанин приговорен к 3 годам колонии за избиение малолетней дочери Спасенный в Беково лебедь-шипун помещен в пензенский зоопарк
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама