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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 10 районах

13:20 | 01.01.2021 | Медицина

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Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и десяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 1 января.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 10 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что большинство случаев инфицирования COVID-19 — 132 — подтверждено в Пензе, еще 15 — в Башмаковском районе, 13 — в Бессоновском, 12 — в Нижнеломовском, шесть — в городе Заречном, по пять — в Пензенском и Шемышейском районах, по два — в Спасском, Лунинском и Тамалинском, по одному — в Земетчинском и Белинском.

«Среди пациентов два ребенка [в возрасте] 8 и 11 лет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 26 тыс. 244 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 188. Зарегистрирован 321 летальный исход.

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