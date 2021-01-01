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В Пензенской области зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом

12:19 | 01.01.2021 | Медицина

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Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. 196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 157 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.10 пятницы, 1 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 244 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 188.

Умер 321 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 186 тыс. 336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 39 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 580 тыс. 138 пациентов, из них 25 тыс. 798 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 57 тыс. 555, за сутки зарегистрировано 536 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

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