В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей Медицина

Пенза, 3 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 204 человек, в том числе у 18 детей в возрасте от восьми месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 3 января.

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В нем отмечается, что большинство случаев инфицирования COVID-19 — 162 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще 14 фактов зафиксировано в Шемышейском районе, по семь — в Пензенском и Иссинском, четыре — в городе Заречном, три — в Бессоновском районе, по два — в Неверкинском и Кузнецком, по одному — в Городищенском, Лунинском и Башмаковском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 26 тыс. 649 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 440. Зарегистрировано 326 летальных исходов.