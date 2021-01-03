EN
16:48:26 Воскресенье, 3 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей

13:03 | 03.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 3 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 204 человек, в том числе у 18 детей в возрасте от восьми месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 3 января.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что большинство случаев инфицирования COVID-19 — 162 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще 14 фактов зафиксировано в Шемышейском районе, по семь — в Пензенском и Иссинском, четыре — в городе Заречном, три — в Бессоновском районе, по два — в Неверкинском и Кузнецком, по одному — в Городищенском, Лунинском и Башмаковском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 26 тыс. 649 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 440. Зарегистрировано 326 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске 6 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица» На Олимпийской аллее в Пензе пройдут «Зимние забавы»
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 68 детей В доме на проспекте Строителей в Пензе рано утром произошел пожар
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 10 районах В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама