В Пензенской области зарегистрировано 204 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 января 2021. PenzaNews. 204 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 138 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 3 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 649 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 440.

Умерли 326 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 236 тыс. 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 150 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 618 тыс. 882 пациента, из них 19 тыс. 847 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 58 тыс. 506, за сутки зарегистрировано 504 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

